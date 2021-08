Le grand talent Pierre Dwomoh, mis de côté à Genk, va rejoindre un autre club de D1A

Pierre Dwomoh a été mis de côté à Genk depuis mai 2020 et un échange avec l'entraîneur des Espoirs du club. Depuis, sa situation ne s'est pas améliorée.

Pierre Dwomoh (17 ans) devrait bel et bien quitter le Racing Genk, un peu plus d'un an après son altercation avec l'entraîneur des Espoirs Hans Somers. Dwomoh avait pu réintégrer en partie le noyau A la saison passée, mais n'avait pu disputer que 2 rencontres (pour 7 minutes de jeu au total). Le jeune milieu offensif, considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, est relégué dans le noyau Espoirs cet été mais refuse de s'y entraîner et un départ est donc inévitable.

Et alors que des rumeurs l'envoyaient en Italie, c'est bien un club de D1A qui devrait, d'après Het Laatste Nieuws, lui offrir une opportunité d'enfin lancer sa carrière : Dwomoh devrait rejoindre l'Antwerp et y signer un contrat professionnel de plusieurs années.