Plusieurs surprises dans la liste du Portugal

Le Portugal démarre sa saison avec trois matches comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar contre l'Irlande, le Qatar et l'Azerbaïdjan début septembre.

Fernando Santos a convoqué joueurs pour les éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. On retrouve notamment Cristiano Ronaldo tandis que Ricardo Pereira et João Mario font eux leur retour. À noter les surprises Diogo Costa, gardien du FC Porto, Gonçalo Inacio, central prometteur du Sporting CP, et Otavio, milieu brésilien du FC Porto ayant récemment obtenu la nationalité portugaise.