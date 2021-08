Mbaye Leye après la lourde défaite à l'Union : "Un match à vite oublier"

Ce samedi soir, le Standard de Liège s'est fait corriger par l'Union Saint-Gilloise (4-0) lors de la sixième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a été complètement absent et inoffensif ce week-end au parc Duden. "Félicitations à l'Union Saint-Gilloise qui a été supérieure dans tous les domaines comme la vivacité et l'envie. Nous ne sommes jamais rentrés dans la partie. Un match à vite oublier", a lâché d'emblée Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

© photonews

Les Rouches n'ont pas réagi après la pause. "Un off day tout simplement voire une faillite collective, une prestation indigne depuis ce que nous montrons depuis le début de saison. Nous n'étions pas bien contrairement à l'Union qui nous a fait mal. Ils sont sur une belle dynamique et bossent bien. Si tu ne parviens pas à répondre présent, cette équipe punit. Toutefois, il ne faut pas tout jeter et tuer le mérite des joueurs depuis cet exercice. Nous voulions faire cette passe de trois, mais bon il faut continuer de travailler", a conclu le T1 des Rouches.