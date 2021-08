Nouvelle déconvenue pour l'Excel Mouscron

Début de championnat catastrophique pour l'Excel Mouscron, battu à domicile par Waasland-Beveren, dimanche après-midi.

L'Excel Mouscron avait été battu au RWDM et par Lommel lors de ses deux premiers matchs de championnat, les Hurlus ont subi leur troisième revers en autant de matchs, dimanche après-midi, au Canonnier.

C'est en fin de première période que cette rencontre entre les deux descendants de D1A a basculé. Kevin Hoggas a ouvert le score à la 37e et Daniel Maderner a doublé la mise juste avant le repos. Le match était plié et Waasland-Beveren en a rajouté deux couches en seconde période, via Kevin Hoggas à nouveau, puis Chris Kablan dans les arrêts de jeu.

Lourde défaite et zéro sur neuf pour l'Excel qui ferme la marche en D1B, deuxième victoire pour Waasland-Beveren, qui revient à un point de Westerlo, unique leader en attendant le dernier match du week-end entre Deinze et Lommel.