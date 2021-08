Officiel: Saido Berahino quitte Zulte et retourne en Angleterre

Fin de l'aventure belge pour l'international burundais.

Retour en Angleterre pour Saido Berahino. Comme le confirme Zulte Waregem, l'attaquant burundais quitte le Stade Arc-en-Ciel et retourne en Angleterre. Il a signé à Sheffield Wednesday et évoluera la saison prochaine en League One.

Transféré par Zulte Waregem en provenance de Stoke City il y a deux ans, Saido Berahino a disputé 34 matchs et inscrit 10 buts avec le Essevée, mais il a aussi porté les couleurs du Sporting de Charleroi, où il était prêté la saison dernière (17 matchs, 2 buts).