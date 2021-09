Mouscron débouté dans sa plainte contre le RWDM, qui compte contre-attaquer

L'Excel Mouscron a perdu sur le terrain du RWDM, mais aussi désormais en-dehors, en attendant pire : les Hurlus ont vu leur plainte contre le club de Molenbeek au sujet d'un test PCR non-effectué rejetée par l'Union Belge, et le RWDM compte contre-attaquer.

Après que le RWDM ait battu sèchement l'Excel Mouscron au Stade Machtens (3-1), le club hurlu avait introduit une plainte au sujet de l'un des joueurs adverses, Glenn Claes. La raison : celui-ci n'aurait pas remis de test PCR négatif avant la rencontre. Les deux clubs ont été entendus ce mercredi par les instances de l'Union Belge, rapporte la Dernière Heure ce mercredi, et le verdict a été favorable au RWDM.

Et côté Molenbeekois, on compte bien demander réparation à l'Excel après ce qu'ils estiment être de la diffamation : "Glenn Claes a reçu sa dose le 30 juillet, nous savions que tout était en ordre", explique Thierry Dailly, président du RWDM, dans les colonnes de nos confrères. La rencontre a en effet eu lieu le 14 août, soit dans les délais prévus pour l'obtention du pass sanitaire (14 jours) après la seconde dose de vaccin. "Ils ont sali le RWDM, ses employés, ses joueurs et particulièrement Glenn Claes", ajoute Dailly. Les avocats du club bruxellois vont donc étudier les options qui s'offrent à eux ...