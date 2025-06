La visite médicale est planifiée : un ancien du Standard va rejoindre Ivan Leko

Comme prévu, Wilfried Kanga va signer à La Gantoise. L'attaquant ivoirien, qu'Ivan Leko a bien connu au Standard, va passer ses tests médicaux.

Ivan Leko a du pain sur la planche pour refaire de La Gantoise une équipe capable de se mêler à la lutte pour les premières places en D1A. Pour ce faire, il compte notamment se baser sur des joueurs qu'il connaît, et on cite ainsi notamment son ancien défenseur au Standard, Ibe Hautekiet.

Wilfried Kanga (27 ans), lui, n'évoluait plus au Standard lors de la saison écoulée, mais à Cardiff City, où il a peu joué, et qui l'a prêté au Dinamo Zagreb en seconde partie de saison. L'attaquant ivoirien a inscrit 4 buts sur la saison.

Kanga, cependant, a laissé de bons souvenirs à Sclessin et à Leko. Et comme annoncé plus tôt ce week-end, son arrivée à la Planet Group Arena se rapproche. Selon Sacha Tavolieri, l'ex-Rouche devrait bientôt passer ses tests médicaux et renforcer le secteur offensif de Gand, qui en a bien besoin.

Wilfried Kanga avait joué 37 matchs pour le Standard, inscrivant 12 buts dans une saison pourtant très compliquée qui avait vu les Rouches stagner en bas de classement.

La Gantoise, de son côté, a terriblement manqué d'un buteur en Champions Playoffs, et de manière plus générale depuis la blessure grave de Max Dean, sensation de la première partie de saison. L'arrivée de Kanga, qui ne sera certainement pas la seule, doit venir pallier ce manque d'efficacité.