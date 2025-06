🎥 Le projet de John Textor symboliquement enterré : les supporters du RWDM ont défilé pour sauver l'identité du club

Les supporters molenebeekois font bloc face au changement de nom de leur club. Ils l'ont fait savoir lors d'une marche de protestation aujourd'hui.

Cela fait déjà un petit temps déjà que les supporters du RWDM avaient entouré de rouge ce dimanche 22 juin dans leur agenda. Il y a quelques semaines, ils auraient pu croire que la date sonnait comme le début de la préparation pour la D1A, mais non : il s'agit de sauvegarder l'identité de leur club.

La décision de John Textor d'oublier le RWDM, son logo et son matricule pour passer au Daring Brussels, ils n'en veulent pas. Leur opinion était déjà claire, mais ils ont tenu à crier haut et fort tout le mal qu'ils pensent de ce changement d'identité sans aucune concertation à l'occasion d'une marche de protestation.

Le RWDM vivra

Ce sont ainsi 400 sympathisants molenbeekois qui ont défilé jusqu'au Stade Machtens, mouillant le maillot, leur maillot, celui qu'ils portent dans leur cœur et parfois même à même leur peau.

Le message était clair : leur club est le RWDM, pas le Daring Brussels. Une gerbe de fleurs a ainsi symboliquement déposée pour enterrer le projet de John Textor. "Pourquoi ce changement ?", se demande un supporter interrogé par La Dernière Heure. "Textor dit vouloir une meilleure image internationale. Si on remonte en D1A, l'objectif ne sera clairement pas de jouer l'Europe. Et s'il veut retirer le nom de Molenbeek pour attirer des acheteurs, il va se retrouver avec un stade vide".

Le peuple molenbeekois ne veut pas céder : "Laisser effacer Molenbeek, ça ouvrirait aussi une porte bien plus large. Regardez Anderlecht. La commune n'a pas une super image en ce moment. Alors on fait quoi ? On change le nom en Royal Sporting Club Brussels ? S'il ne voulait pas du nom de Molenbeek, il ne fallait pas acheter un club à Molenbeek".