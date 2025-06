Emmené par une véritable légende du football espagnol, voici le dernier club promu en Liga

C'est l'une des belles histoires de l'été. Le Real Oviedo remonte en Liga, emmené par son capitaine Santi Cazorla.

Tous les championnats européens n'étaient pas encore terminés : ce week-end se tenait le barrage pour la promotion en Liga espagnole, entre le Real Oviedo et Mirandes. C'est Oviedo qui l'a emporté dans ce match retour (3-1 après prolongations) et retrouve donc l'élite.

Une montée attendue depuis longtemps, puisque Oviedo n'avait plus évolué en D1 espagnole depuis la saison 2000-2001, et la retrouve donc 25 ans plus tard. Mirandes avait pourtant pris l'avantage lors du barrage aller (1-0), et était favori.

Lors de ce match retour, Mirandes a même ouvert le score. C'est la légende du Real Oviedo, Santi Cazorla, ancien d'Arsenal et de Villarreal, âgé de 40 ans, qui a marqué l'égalisation sur penalty. Chaira a fait 1-2 à la 52e minute, et Portillo 3-1 en prolongations.

On connaît désormais l'identité des trois clubs promus en Liga : il s'agit d'Oviedo, Levante et Elche. Les équipes reléguées en Liga 2 sont Leganes, Las Palmas et Valladolid.

L'histoire est belle pour Santi Cazorla, formé à Oviedo dans sa jeunesse et qui avait déjà sauvé le club de la faillite en 2012. Il y a deux ans, il signait au Real Oviedo pour un contrat minimum. L'ex-Gunner est en fin de contrat, mais on ne serait pas étonné qu'il prolonge le plaisir d'un an et retrouve la Liga avec "son" Oviedo.