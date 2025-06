Un invité surprise : le staff d'Ivan Leko accueille un défenseur belge longtemps cité chez les Diables Rouges

Personne ne le voyait venir. Ivan Leko pourra compter au sein de son staff sur Timothy Derijck, retraité depuis peu et qui vivra donc sa première expérience sur un banc.

Timothy Derijck (38 ans) est un nom que les suiveurs du football belge entendent depuis longtemps. Formé à Anderlecht, il signait à Feyenoord en 2005 et allait passer le plus clair de sa carrière aux Pays-Bas, avant de revenir en Belgique en 2016 sous les couleurs de Zulte Waregem.

Lorsqu'il évoluait au PSV Eindhoven et l'ADO La Haye, Derijck, qui compte plus de 200 matchs d'Eredivisie, était régulièrement cité chez les Diables Rouges.

Il évoluait à un poste hautement concurrentiel, celui de défenseur central, à l'époque des Kompany, Van Buyten, Vermaelen, Lombaerts, Vertonghen ou encore Alderweireld, mais avait été appelé en 2011 par Georges Leekens, restant sur le banc face aux USA.

Depuis 2024, Derijck est retraité. Il a entre temps passé son diplôme UEFA A et va donc lancer sa carrière de coach en tant qu'adjoint d'Ivan Leko à La Gantoise, a annoncé le club ce dimanche. Timothy Derijck retrouve Gand, où il a évolué de 2018 à 2020 (22 matchs).

Derijck remplace numériquement Gertjan De Mets, qui a quitté le club récemment, et sera donc adjoint aux côtés notamment de Nicolas Still, frère d'Edward et Will. Initialement, Leko espérait attirer Rudi Cossey depuis Charleroi, mais ce dernier a opté pour OHL. Le staff gantois est désormais complet.