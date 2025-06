Marc Overmars explique pourquoi l'Antwerp a choisi Stef Wils comme nouvel entraîneur

Stef Wils est le nouvel entraîneur de l'Antwerp. Le directeur sportif du club, Marc Overmars, a expliqué ce choix.

Après une longue attente, l'Antwerp a annoncé ce dimanche que Stef Wils serait le nouvel entraîneur du Great Old, succédant à Andries Ulderink. Faris Haroun sera son assistant.

"Nous sommes convaincus que Stef Wils est l'homme idéal pour le poste", a déclaré Marc Overmars sur le site du club. "Son évolution au sein du club est remarquable et Stef a lui-même assuré qu'il était prêt à assumer le rôle d'entraîneur principal."

"Au sein du conseil d'administration du club, nous avions un profil clair à l'esprit et avons pris le temps d'examiner les candidats potentiels", a-t-il poursuivi. L'Antwerp avait ainsi initialement jeté son dévolu sur Rik De Mil, comme le reconnaît Overmars.

"Lorsqu'il nous a informés qu'il souhaitait rester à Charleroi, nous avons immédiatement décidé en interne de tout miser sur Stef Wils", affirme le Néerlandais.

"Il fait partie d'une nouvelle génération de jeunes entraîneurs talentueux et a d'abord appris les ficelles du métier au sein des Espoirs du club, ce que l'on voit de plus en plus chez les entraîneurs d'autres clubs, pour ensuite passer au poste de T1", a conclu le Directeur des Affaires Footballistiques de l'Antwerp.