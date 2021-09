Serge Aurier libéré par Tottenham

Pas utilisé par Nuno Esperito Santo depuis le début de saison, Serge Aurier avait demandé à Tottenham à être libéré de son contrat, il a été entendu. Les Spurs ont confirmé la résiliation du contrat du latéral ivoirien lundi soir. Serge Aurier est donc libre.

L'international ivoirien avait quitté le PSG pour Tottenham il y a tout juste quatre ans. Au total, il a disputé 110 rencontres, inscrit 8 buts et distillé 17 assists lors de ses quatre saisons chez les Spurs.

