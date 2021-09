Angel Di Maria se paie... Jorge Sampaoli

Les deux hommes se sont connus en équipe nationale d'Argentine.

Avant de débarquer sur le banc de l'Olympique de Marseille en février dernier, l'entraîneur Jorge Sampaoli a connu un véritable échec à la tête de l'Argentine (2017-2018). Lors d'un entretien accordé à TyC Sports, l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria (33 ans, 111 sélections et 21 buts) est revenu sur sa collaboration avec le coach marseillais.

"Je ne sais pas ce que je peux vous dire, car la vérité est que j'ai très bien commencé et mal fini. Il me traitait comme si j'étais l'un des meilleurs du monde, mais après un seul match il m'a laissé sur le banc pendant la Coupe du monde, sans me donner la moindre explication. C'est une personne très étrange. Il a très bien commencé avec tout le monde et a très mal terminé avec tout le monde. Il s'est passé beaucoup de choses entre lui et Beccacece (le manager, ndlr), il n'y avait personne pour nous guider de la meilleure façon. C'était dommage parce que c'était la dernière Coupe du monde de Mascherano, et ça a fini par se passer de la pire des manières", a déploré le Parisien.