Premier League: les six candidats au premier titre de joueur du mois

La Premier League passe déjà aux premières récompenses de la saison.

Le premier titre de joueur du mois de la saison ne reviendra pas à un Diable Rouge. Sans surprise, il n'y a pas de joueur belge parmi les six nominés. Une liste de six candidats qui fait la part belle aux équipes en forme du début de saison.

West Ham place deux pions parmi ceux-ci avec Michail Antonio et Said Benrahma. Marcos Alonso représente Chelsea, Demarai Gray est le représentant d'Everton, Eric Dier et Mason Greenwood sont les joueurs de Tottenham et de Manchester United parmi les six nominés.