Rakitic veut aider un déçu: "Nous sommes sa deuxième famille"

Le Croate sait qu'un transfert raté peut laisser des traces.

Forcément déçu après l'échec de son transfert à Chelsea, le Français Jules Koundé (22 ans, 2 matchs en Liga cette saison) peut compter sur le soutien de son coéquipier Ivan Rakitic (33 ans, 2 matchs en Liga cette saison). Le milieu du FC Séville se dit prêt à aider le défenseur central à tourner la page.

"A son retour de sélection, j'espère qu'on aura un moment pour parler sincèrement, pour qu'il sache qu'il a notre confiance, qu'on est sa deuxième famille, a confié le Croate à El Desmarque. Il est très important pour nous. La première chose dont on a besoin, c'est qu'il se sente à l'aise, qu'il soit au top et qu'il sache que tout ce que l'on fait, on le fait ensemble."

"Tout ce qui est bon pour l'équipe le sera aussi pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est que c'est terminé. Je ne peux pas dire autre chose. On ne peut pas être plus contents, mais je l'aurais également été s'il avait réussi à franchir ce cap en partant. Mais étant donné qu'il est toujours là, il faut se concentrer sur Séville. (…) Ça ne sert à rien de rester tête baissée, triste ou en colère", a conseillé l'ancien Barcelonais.