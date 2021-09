🎥 Sergio Agüero s'emporte de manière hilarante : "Mbappé, Mbappé, Mbappé ..."

Sergio Agüero en a visiblement marre qu'on lui parle de Kylian Mbappé.

Le nouvel attaquant du FC Barcelone, actuellement en revalidation, était présent aux côtés de son ami streameur Ibai Llanos pour un live sur Twitch et les deux hommes ont évoqué la (non-) venue de Kylian Mbappé au Real Madrid. "Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé ... Ca me les brise, tous les jours on parle de Mbappé au Real Madrid, qu'est-ce que tu veux que je te dise", s'emporte "El Kun" Agüero.

Llanos a de son côté tenté de chambrer le Barça : "Vous avez eu chaud au Barça cet été", lance-t-il à Agüero, qui répond : "Et Mbappé, il est venu ? Non", rigole l'Argentin.