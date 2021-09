Gareth Bale, l'improbable prolongation?

Le Gallos est passé de pestiféré à titulaire en moins de temps qu'il ne fait pour le dire.

Le retournement de situation s’annonce énorme, mais possible. Après avoir été relégué au rang d’indésirable, suite à son retour de prêt de Tottenham, Gareth Bale (32 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette saison) a retrouvé le Real Madrid et du temps de jeu sous les ordres de son entraîneur Carlo Ancelotti. Pas encore flamboyant, mais très impliqué depuis le coup d’envoi de la nouvelle saison, le Gallois semble plus motivé que jamais.

Au point d’envisager une prolongation de son contrat au-delà de juin 2022 ? Selon les informations du journal AS, oui, une telle option intéresse le Britannique, qui donnerait désormais sa priorité à un avenir au sein de la Maison Blanche. De leur côté, les Merengue n’excluraient pas non plus de prolonger Bale, à condition que ce dernier retrouve son meilleur niveau durablement et accepte de baisser son salaire de 15 M€, qui représente actuellement le revenu le plus élevé de l’effectif madrilène.