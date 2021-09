Felice Mazzu retrouve le Racing Genk: "Ce n'est pas une revanche"

Felice Mazzu n'ira pas à Genk pour prendre sa revanche, mais pour "prendre des points".

De retour au plus haut niveau, l'Union Saint-Gilloise séduit depuis le coup d'envoi de la saison. Et c'est d'ailleurs en leaders que les Bruxellois se déplaceront à Genk dimanche soir. Un nouveau test pour les Saint-Gillois. "Pour moi, Genk est, qualitativement, la meilleure équipe de Belgique", estime l'entraîneur de l'Union dans les colonnes du Belang van Limburg.

Et une rencontre spéciale pour Felice Mazzu, ancien T1 du Racing? Pas plus que ça. "Je dirai bonjour aux personnes que je connais, mais c'est tout. Une revanche? Parler de revanche voudrait dire que tout ce qui est arrivé est la faute du club, mais j'avais mes responsabilités aussi. Dimanche, je veux juste voir du beau football et prendre des points", insiste Felice Mazzu pour conclure.