Le Brugeois Ruben Providence a été opéré avec succès

Pas de chance pour l'une des recrues brugeoise. A peine prêté par l'AS Roma, Ruben Providence a dû subir une intervention à la cheville. Le joueur a été opéré cette semaine.

Le Club compte désormais sur lui pour revenir avant la nouvelle année.

La durée de l'indisponibilité est actuellement estimée à plusieurs semaines, mais il est encore trop tôt pour prévoir exactement quand Providence sera prêt.

Ce dernier n'a pas été inclus dans le groupe de la Ligue des champions pour cette raison précise, la perspective de jouer la coupe d'Europe était pourtant l'un de ses objectifs lorsqu'il a signé au Club.

Get well soon, Ruben! 🤕 pic.twitter.com/7TzRF0ituj