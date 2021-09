Officiel : Carlos Queiroz rebondit en Afrique

Carlos Queiroz a été officialisé comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale d'Egypte.

Il succède à Hossam Badri, limogé lundi suite au nul décevant face au Gabon (1-1) en éliminatoire pour le prochain Mondial.

Queiroz était sans club depuis son départ de la sélection nationale de Colombie dont il avait pris les rênes en février 2019. Il aura pour mission de qualifier les Pharaons pour le prochain Mondial.

🇪🇬 Carlos Queiroz, who has coached at 4 editions of the #WorldCup and each of the last 3, has accepted the challenge of leading Egypt to Qatar 2022.@Pharaohs | @CAF_Online | #WCQ pic.twitter.com/rabQEqefKi