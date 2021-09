Arsène Wenger présente ses deux options pour la réforme de la Coupe du monde

A l'occasion d'une conférence de presse organisée par la FIFA ce jeudi, l'Alsacien a présenté son projet pour une réforme de la Coupe du monde.

Arsène Wenger, le directeur du Développement du football au sein de la FIFA souhaite organiser le Mondial tous les deux ans, au lieu de quatre actuellement. Avec une réorganisation du calendrier international qui permettrait aux joueurs d'avoir moins de coupures avec leurs clubs au cours d'une saison.

"L'option n°1 serait d'avoir du football de club entre août et septembre, puis que le mois d'octobre soit complètement pour les équipes nationales. Ensuite, les joueurs seraient dédiés aux clubs jusqu'à la fin de saison. Puis compétition continentale en juin. L'option n°2 : deux trêves internationales, une au mois d'octobre, une au mois de mars", a détaillé l'ancien coach d'Arsenal dans des propos relayés par RMC.

Le Français axe son projet autour de trois idées pour convaincre les récalcitrants : moins de déplacements pour les joueurs en cours de saison, plus de repos et des "matchs à enjeu et de qualité" pour les supporters. "Nous n'allons pas augmenter le nombre de matchs. On pourrait même le réduire", répond le technicien français à ceux qui s’inquiètent pour la santé des joueurs.