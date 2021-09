L'Inter a les idées claires concernant l'avenir de Barella

Au club depuis 2019, l'importance de Nicolo Barella dans le projet de l'Inter grandit d'année en année.

C'est la Gazzetta Dello Sport qui l'annonce ce matin dans ses colonnes. L'Inter compte donner encore plus d'importance à Nicolo Barella à compter de la saison prochaine. A commencer par une prolongation de contrat jusqu'en 2026, avec un salaire de cinq millions d'euros par an à la clé. Nicolo Barella deviendrait alors le troisième plus gros salaire du club, derrière Alexis Sanchez et Arturo Vidal.

De plus, les dirigeants de l'Inter souhaiteraient également donner le brassard de capitaine actuellement détenu par Samir Handanovic au joueur de 24 ans. Barella a disputé les deux premières rencontres de championnat avec l'Inter et a déjà distillé deux passes décisives.

Encore un pas en avant dans la carrière de l'international italien?