Birger Verstraete amer : "Nous ne laissons pas un, mais trois points à Athènes"

Ally Samatta a égalisé à quinze minutes de la fin. L'Antwerp est passé tout près du 1-2 par Benson et Samatta, mais c'est finalement l'Olympiakos qui s'est imposé grâce à un but phénoménal dans les derniers instants.

Et donc la déception était grande du côté de l'Antwerp à l'issue de la rencontre. Alors que l'entraîneur du Great Old, Brian Priske a déclaré que son équipe "méritait peut-être un point", Birger Verstraete voyait les choses autrement. "Tous ceux qui ont vu ce match diront que nous méritions plus ce soir. Mais nous n'achetons rien avec ça. Nous ne laissons pas un, mais trois points ici", a souligné le milieu de terrain.

Verstraete a reçu un carton jaune après seulement quelques minutes, mais cela ne l'a pas empêché de réaliser une bonne performance. L'ancien Brugeois et Gantois sait ce qui n'a pas fonctionné ce jeudi soir. "C'est notre propre faute... Nous avons encaissé les deux buts en contre. De plus, nous n'avons marqué qu'une seule fois sur quatre ou cinq occasions ouvertes", a soupiré Verstraete.