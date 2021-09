La mise au point d'Ivan De Witte: "La Gantoise n'est pas à vendre"

Cette semaine, des rumeurs laissaient entendre qu'Ivan De Witte et Michel Louwagie étaient à la recherche d'un nouveau propriétaire pour la Gantoise, le président des Buffalos a tenu à réagir, dans un communiqué publié ce dimanche.

"Nous nous référons à un article paru dans le quotidien économique De Tijd selon lequel La Gantoise serait à vendre. Le club est surpris par cette information et tient à la démentir. La Gantoise est en bonne santé financière et repose sur des bases solides", insiste le club.

"Comme n'importe quelle direction responsable, nous sommes constamment préoccupés par l'avenir du club dans un paysage footballistique belge et européen en constante évolution. C'est notre devoir d'assurer l'avenir du club et d'avoir les reins suffisamment solides financièrement pour rester compétitif. Dans le passé, nous avons été contactés à deux reprises par des parties intéressées et nous avons directement refusé."