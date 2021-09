🎥 Le premier grand frisson de Matthew Sorinola avec l'Union

Le jeune Britannique est sorti du banc et il s'est érigé en héros du jour, au Parc Duden, samedi soir.

Âgé de tout juste 20 ans, Matthew Sorinola a quitté son Angleterre natale pour venir se frotter au football belge cet été. Et il grandit petit à petit, sous les ordres de Felice Mazzu. Pas encore titularisé, le latéral gauche est monté au jeu pour la sixième fois, samedi, contre Zulte Waregem.

Et c'est de son pied droit qu'est venue la délivrance, à quelques minutes du coup de sifflet final. "J'essaye de saisir chaque chance que je reçois et ça me fait énormément plaisir d'avoir marqué", souriait-il à l'issue de la rencontre.