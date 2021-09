Roberto Martinez dans la shortlist du FC Barcelone pour remplacer Koeman ?

La situation de Ronald Koeman au FC Barcelone est plus que précaire. Le Néerlandais pourrait prendre la porte dans les semaines à venir. Et si son remplaçant était Roberto Martinez ?

Dès qu'un grand club perd son entraîneur, Roberto Martinez, entraîneur d'une sélection nationale n°1 mondiale depuis trois ans, est cité parmi les remplaçants potentiels. Cela avait été le cas au printemps dernier lorsque Tottenham se cherchait un coach, mais aussi du côté du Real Madrid et, déjà à deux reprises, du FC Barcelone, en 2019 mais aussi cette année avant l'arrivée de Ronald Koeman. Chaque fois, le sélectionneur des Diables Rouges avait privilégié son contrat à l'Union Belge.

D'après le Mundo Deportivo, le Barça aurait à nouveau coché le nom de Martinez parmi ses priorités en cas de licenciement, que l'on dit imminent, de Ronald Koeman. Le n°1 sur cette liste : Xavi, bien sûr. L'actuel coach d'Al-Sadd dirigera un jour les Blaugrana, c'est une certitude. Et cette fois, il serait l'option la moins chère et qui offrirait le plus de temps au club pour se relever au vu de son aura auprès des fans. Mais en deuxième position sur la shortlist catalane se trouverait Roberto Martinez.

Un verdict après la Nations League ?

Dans deux semaines, la Belgique dispute la Nations League. Cela pourrait être un argument en défaveur de Martinez aux yeux du Barça, mais Koeman est encore en sursis, son gros contrat le sauvant d'un licenciement qui coûterait une fortune au club. Martinez a donc du temps et d'après Het Laatste Nieuws ce mercredi, il prendra une décision concernant son avenir à l'issue du Final Four.

Roberto Martinez est lié à la Royal Belgian FA jusqu'à fin 2022 et l'après-Coupe du Monde. Jusqu'ici, il a toujours honoré ses engagements jusqu'à leur terme, voire prolongé avant celui-ci, se montrant d'une loyauté sans faille. Mais il sait également que le train, qui passe décidément plus de fois que prévu, ne repassera pas non plus dix fois pour entraîner le FC Barcelone. Côté fédération, on pourrait donc faire un geste envers ce gentleman et trouver un accord. Affaire à suivre, sauf si Xavi débarque très vite au Camp Nou.