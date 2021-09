🎥 Lior Refaelov reçoit son Soulier d'Or

Lior Refaelov a été mis à l'honneur par un Lotto Park bien garni.

Neuf mis après avoir été élu meilleur footballeur de Belgique, Lior Refaelov a reçu son trophée, des mains de Stefan Kneygaert, chef sport du Laatste Nieuws, le quotidien qui organise le referendum du Soulier d'Or.

Bonne surprise pour l'Israélien qui a vu son épouse, Gal et ses enfants, Adrian et Mia, le rejoindre sur la pelouse pour l'occasion. C'est la première fois que Lior Refaelov, qui avait terminé deuxième du Gala du Footballeur Pro de l'année en 2015 et 2016, chausse le Soulier d'Or.

En janvier, il avait été plébiscité devant Paul Onuachu et Raphael Holzhauser. Il a succédé à Hans Vanaken qui avait remporté le Soulier d'Or en 2018 et en 2019.