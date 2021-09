Thierry Henry avec Roberto Martinez au Barça ... ou à la tête des Diables ?

Les expériences de Thierry Henry en tant que T1 n'ont jusque là pas été couronnées de succès, que ce soit à l'AS Monaco ou à l'Impact Montréal. Depuis, l'ancien d'Arsenal et du FC Barcelone est redevenu adjoint de Roberto Martinez, d'abord pour l'Euro 2020, et désormais jusqu'en 2022. On s'attend à le voir sur le banc des Diables Rouges pour la Ligue des Nations et le Mondial au Qatar, donc, mais les rumeurs sont légion ces derniers jours.

La plus récente, qui nous vient du Mundo Deportivo, évoquerait un intérêt du Barça pour Thierry Henry en cas de départ de Ronald Koeman. Le Français ne serait pas l'option prioritaire et au vu de son manque d'expérience, comme de sa réussite mitigée, cela semble peu plausible de le voir devenir T1 du FC Barcelone à ce stade. Ce qui paraît plus réaliste, cependant, c'est ce qu'avance Guillem Balague, reporter pour la BBC, CBS ou encore Olé : en cas de départ de Roberto Martinez pour le FC Barcelone, Thierry Henry pourrait l'accompagner dans le rôle d'adjoint.

Balague ajoute cependant une information intéressante : si Martinez, qui a évacué la rumeur brièvement (mais pouvait-il faire autre chose à deux semaines du Final Four de la Nations League?), venait à trouver le bon timing et quitter les Diables, l'Union Belge aurait dans un coin de la tête l'idée de le remplacer ... par Henry lui-même. Qui aurait dès lors l'avantage de connaître le groupe, et d'avoir travaillé avec Roberto Martinez pour une transition fluide.

Tout cela n'est que spéculation, mais ne paraît au final pas si farfelu, du moins à court terme, de la part de l'Union Belge. Thierry Henry est sous contrat jusqu'à l'après-Mondial 2022 et serait donc une option aisée. Son absence d'expérience, cependant, jouerait en sa défaveur. Affaire à suivre, car côté Barcelone, on n'est pas encore "débarrassé" d'un Ronald Koeman dont le licenciement coûterait une fortune.

Sources close to Roberto Martinez say that if timing is right, he would move to #FCB. Laporta likes him, Jordi Cruyff is a close friend.



Belgium are thinking of Thierry Henry, who has renewed his contract, as his replacement, but given the chance he might like to join Roberto pic.twitter.com/gfcs9K7Rn1