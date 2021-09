"Sentiment mitigé" pour Lior Refaelov après le partage contre les Buffalos

Auteur du but égalisateur, Lior Refaelov regrette les points perdus contre la Gantoise, mais sait aussi que son équipe ne méritait sans doute pas plus.

Petit coup d'arrêt pour le Sporting d'Anderlecht, qui restait sur deux victoires contre Malines et au Standard, et qui a dû se contenter du point du partage contre la Gantoise, jeudi soir, au Lotto Park. "Dommage, parce qu'on aurait pu revenir à un point de Bruges et prendre la deuxième place", regrette Lior Refaelov.

Mais l'Israélien sait aussi qu'Anderlecht n'en a pas fait assez pour espérer s'imposer. "Le sentiment est mitigé, ce soir, parce qu'on a contrôlé le jeu, mais on n'a pas été assez dangereux, on ne s'est pas créé énormément d'occasions et La Gantoise aurait pu nous faire mal en contre", estime encore l'Israélien.

Mais Lior Refaelov retire tout de même de bonnes choses de cette prestation en deux temps contre les Buffalos: "Ce qui est positif, c'est qu'on grandit en tant qu'équipe. On commence à mieux se connaître et on maîtrise de plus en plus le système..." À confirmer donc. Dès dimanche sur la pelouse du KV Ostende?