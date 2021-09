🎥 Revoilà Charly Musonda : le grand espoir du football belge a retrouvé les terrains en U23 avec Chelsea !

Il a traversé l'enfer et commence à en revenir, on l'espère pour de bon : plus de deux ans après son dernier match de compétition, Charly Musonda Jr était titulaire avec les U23 de Chelsea ce vendredi soir.

Beaucoup l'ont déjà oublié, ou n'attendaient en tout cas plus son retour au sein du football compétitif : Charly Musonda, déjà 24 ans, a traversé l'enfer ces dernières années, subissant de lourdes blessures au genou qui auraient pu, et même logiquement dû, d'après les médecins, mettre un terme à sa carrière de footballeur.

Mais voilà quelques mois, l'ancien grand espoir du RSC Anderlecht faisait son retour à l'entraînement avec les jeunes de Chelsea. Pour l'occasion, il livrait une interview émouvante (traduite par nos soins ici : https://www.walfoot.be/news/2021-05-01/charly-musonda-se-confie-a-la-bbc--un-come-back-serait-incroyable-et-je-suis-sur-la-bonne-voie) et montrait que malgré deux ans sans jouer au football en compétition, il n'avait pas abandonné ses rêves.

De retour, et en jambes

Ce vendredi, c'était le jour J : après avoir récupéré du rythme à l'entraînement et attendu le meilleur moment, Charly Musonda Jr faisait son retour sur les pelouses avec les U23 de Chelsea, plus de deux ans après son dernier match (le 16 août 2019 avec Vitesse Arnhem). Pour l'occasion, il était même titulaire et a joué une heure, sans pépin physique.

Musonda a multiplié les accélérations et les arabesques, visiblement à l'aise, même s'il devra naturelllement enchaîner les matchs pour retrouver toutes ses sensations et sa capacité à faire la différence. Il n'hésite pas non plus à aller au duel, terminant plusieurs fois au sol sans craindre pour son intégrité, ce qui est appréciable après de telles blessures. Reste désormais à enchaîner : cet hiver, à coup sûr, Charly Musonda se cherchera un nouveau club. Pour entamer ce qui ressemble fort à une dernière chance de percer dans le monde du football de haut niveau.