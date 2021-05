Charly Musonda se confie à la BBC : "Un come-back serait incroyable et je suis sur la bonne voie"

Charly Musonda Jr est sur la voie d'un come-back qu'il espère miraculeux : celui qu'on considérait comme le plus grand talent du football belge s'est confié à la BBC et rêve de retrouver les terrains et la route des sommets.

La jeune carrière de Charly Musonda Jr (24 ans) a été brutalement stoppée en 2018, lors d'un match amical face à l'Antwerp (ironie du sort) : le jeune belge se rompt les ligaments du genou, une blessure qu'il traîne depuis lors, a ruiné son prêt au Vitesse Arnhem et a failli mettre un terme très prématuré à sa carrière. "J'ai su immédiatement que quelque chose n'allait pas car je ne savais pas marcher en me relevant", raconte Musonda dans une interview donnée à BBC Sport. Après quatre courtes apparitions pour Vitesse, il rechute, et les médecins ne sont pas optimistes concernant son cas.

"Les docteurs m'ont dit : "Si tu passes sur le billard maintenant, tu manqueras une autre année. Cela pourrait faire trois ans sans football et ce sera impossible de revenir". Une opération du ligament postérieur n'est pas commune en football, ce n'est pas comme le ligament antérieur où un retour est possible en 6 mois", explique Charly Musonda, auquel les médecins donnent alors 20% de chances de revenir sur les terrains. "Quant aux chances de revenir et d'être au top niveau, jouer dans un club comme Chelsea, elles étaient proches de zéro".

Depuis lors, Musonda a décidé de faire mentir ce pronostic peu optimiste et travaille dur à un retour qui serait véritablement miraculeux. "Je mentirais en disant que ça a été facile, mais j'ai toujours su que certaines difficultés valaient la peine d'être traversées. Je me sens comme un combattant qui se prépare pour un match de boxe. Ce serait un come-back incroyable, une histoire incroyable. Chaque jour est une étape du voyage, chaque jour est plus proche d'un retour. Je suis sur la bonne voie", assure-t-il.

Difficile de regarder du football à la télé

Et l'ancien espoir du RSC Anderlecht a même encore des ambitions pour sa carrière : "Je suis sûr que si j'y arrive et que je reviens, je peux jouer pour dix bonnes années. Je n'ai encore que 24 ans - si je peux revenir, dans la fleur de l'âge, je peux y arriver et c'est mon objectif".

Charly Musonda a dû vivre ces moments traumatisants tout en voyant des jeunes talents qu'il connaît bien exploser en équipe première avec Chelsea - Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James. "Je sais à quel point c'est difficile, je suis donc très fier d'eux. Voir des gens avec qui vous avez grandi réussir à ce point, on ne peut qu'être heureux. J'espère que je pourrai un jour m'entraîner et jouer avec eux à nouveau. Mais d'une façon, ça a été difficile de voir ça, car je ne peux pas jouer au football. Ce n'est pas seulement eux, je ne peux pas regarder de football à la TV, je passe des nuits à y penser, parfois sans pouvoir dormir".

La tournure dramatique de la carrière de Musonda rappelle celle de son père, Charly Musonda Senior : considéré comme l'un des milieux de terrain les plus talentueux jamais passés par le RSC Anderlecht, il devra mettre un terme à sa carrière en raison d'une lourde blessure au genou. "Mon père est l'une des raisons pour lesquelles je veux revenir. Je ne veux pas que ma carrière se termine sur une blessure au genou. Je veux montrer que mon histoire était semblable, mais que je suis revenu", espère Musonda.

"Durant chaque jour de ma revalidation, j'y ai pensé. J'ai pensé à mon père, à tous ceux qui n'y sont pas arrivé. Mon père est mon inspiration, je fais ça pour lui", conclut le joueur, qui est toujours sous contrat à Chelsea et a récemment pu reprendre l'entraînement avec les U23 du club. On ne peut que croiser les doigts pour que l'un des plus grands talents du football belge puisse finalement refouler les terrains, peu importe à quel niveau.