Juventus : deux absents de marque pour affronter Chelsea

La rencontre de ce dimanche contre la Sampdoria a laissé des traces du côté de la Vieille Dame.

La Juventus Turin a enchaîné une deuxième victoire de rang en championnat ce dimanche en s'imposant contre la Sampdoria (3-2) lors de la 6e journée de Serie A, mais elle a perdu Paulo Dybala (27 ans, 6 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) et Alvaro Morata (28 ans, 7 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison). Blessés durant cette rencontre, les deux attaquants turinois sont forfaits pour la venue de Chelsea en Ligue des Champions mercredi.

"Alvaro Morata et Paulo Dybala ne seront pas là contre Chelsea et même pas contre le Torino. On verra après la trêve", a précisé l'entraîneur des Bianconeri, Massimiliano Allegri, en conférence de presse après la rencontre.