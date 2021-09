Marco Van Basten, Ruud Gullit et Ronald de Boer se payent Frenkie De Jong

Suspendu face à Levante, l'absence du milieu de terrain néerlandais ne s'est pas fait ressentir

Hier, le Barça s'est imposé 3-0 face à Levante à domicile. Lors de cette rencontre, l'absence de Frenkie De Jong au milieu de terrain ne s'est pas fait ressentir tant le trio Busquets, Nico Gonzalez et Gavi a été bon. Après le match, dans l'émission "El Rondo" diffusée sur Zigo Sport aux Pays-Bas, Ruud Gullit, Ronald de Boer et Marco Van Basten sont revenus sur l'apport de Frenkie De Jong au Barça. Apport qui doit être beaucoup plus important selon eux.

"Je pense que Frenkie de Jong est un grand joueur, mais je veux juste le voir plus. Il est trop protégé. S'il ne joue pas bien, on dit qu'il ne joue pas à son poste. Eh bien, quelle que soit sa position au milieu de terrain, il n'a pas bien joué. Il doit toujours donner quelque chose de plus, peu importe son rôle », a déclaré Ruud Gullit, le légendaire milieu de terrain.

Selon Marco van Basten , De Jong devrait avoir "plus de profondeur" dans son jeu. "Mais ce n'est pas le cas", lui répond Gullit . «Il prend le ballon vers l'arrière, fait quelques feintes et rejoue latéralement ou vers l'arrière. »

Pour sa part, Ronald de Boer rappelle que De Jong a joué quelques matchs dans un rôle plus offensif la saison dernière et qu'il a bien performé à ce poste. « Il a marqué quelques bons buts et a été intéressant" dit De Boer. "Non pas qu'il doit apparaître dans la zone de seize mètres, mais il doit fdonner des ballons en cette direction." Réponse de Van Basten? "Il manque également en transition. Avec la vision générale qu'il a, de temps en temps, il doit envoyer un ballon en profondeur. C'est ce qui le freine un peu", insiste l'ancien attaquant milanais.

Cependant, non seulement Frenkie de Jong a reçu des critiques , mais aussi Memphis Depay , dont Van Basten a déclaré que "j'ai des doutes" quant à savoir s'il est un joueur du Barça. "Je pense que c'est un bon joueur, mais je pense que c'est surtout un artiste, un individualiste. Il fait son truc et persiste un peu. Je pense que dans une si grande équipe, il faut être plus un joueur d'équipe. Ils doivent attaquer ensemble, et non pas chacun individuellement. J'ai l'idée qu'il fait trop son truc dans son coin et je ne sais pas si cela suffit dans un club d'élite", a-t-il déclaré.