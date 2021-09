L'increvable Sebastian Abreu joue toujours, et a réalisé l'un de ses rêves

Sebastian Abreu, légende du football uruguayen, est sorti de sa retraite voilà quelques semaines pour rechausser les crampons en championnat régional.

Âgé de 44 ans, Sebastian Abreu, qui détient le record du monde du nombre de clubs au sein desquels a évolué un joueur (32), porte désormais les couleurs de l'Olimpia de Minas, le club de sa ville natale.

Et l'Uruguayen, qui a notamment évolué à la Real Sociedad (2009) et compte 105 matchs (62 buts) pour Botafogo ainsi que 70 sélections avec l'Uruguay (26 buts) dont une participation à la Coupe du Monde et une victoire en Copa America, a même ... marqué, réalisant là l'un de ses rêves d'enfance.