Unai Emery : "C'était une grande performance"

Ce mercredi soir, Villarreal s'est incliné à Manchester United (2-1) pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions.

Unai Emery, l'entraîneur de Villarreal a salué le bon match de son équipe malgré la défaite à Manchester United. "Quand on regarde ce match, on doit séparer le résultat final et le sentiment que l'on a sur notre jeu. À part le résultat, on a un sentiment de fierté sur le désir qu'on a montré dans notre jeu, notre travail acharné et le contrôle du match qu'on a eu sur de grandes périodes de la rencontre. On a eu beaucoup de possession. Mais dans le sport de haut niveau, ce qui compte, c'est le résultat et les sentiments ne comptent pas", a confié le technicien espagnol à l'issue de la rencontre dans des propos relayés par l'AFP.

"Il y a beaucoup de positif à retirer de ce match. Oui, la défaite est douloureuse, mais quand on préparera le prochain match, il faudra se rappeler que face à Manchester United, on peut être puni n'importe quand. Mais c'était une grande performance. Malheureusement, toutes les bonnes choses faites en première et en seconde période ont été détruites par le résultat. Au bout du compte ça compte pour zéro. On doit regarder comment on a pu laisser échapper ça et perdre ce match", a conclu le coach du Sous-Marin jaune.