Van Crombrugge assume : "C'est ma faute, heureusement que je me rattrape"

Hendrik Van Crombrugge ne se cachait pas après son erreur. Sa passe axiale vers Kristoffer Olsson a offert l'avantage aux Brugeois alors qu'Anderlecht était bien dans son match.

Quand on évoque la phase avec lui, Hendrik Van Crombrugge est clair : "C'est une erreur d'appréciation de ma part, après deux passes horizontales, il faut toujours aller chercher plus loin et j'ai négligé ça. Contre un adversaire comme Bruges, ça se paie cash", regrette-t-il. "Heureusement, j'ai pu être déterminant derrière avec deux arrêts importants qui nous laissent dans le match. Si c'est 0-2 ou 0-3, c'est plus difficile".

Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines que Van Crombrugge passe un peu à côté de son sujet. Déjà à Ostende, son placement sur le premier but de Gueye était hasardeux et son jeu au pied un peu aléatoire. "Ca fait partie du job de gardien, toutes tes erreurs se paient cash. Si tu n'es pas capable de gérer ça, tu n'as pas ta place à ce poste", relativise le portier du RSCA. "Est-ce que c'est injuste ? Oui, c'est ingrat, mais c'est comme ça".

Notre jeu implique du risque

Du côté des équipiers de Van Crombrugge, on relativisait. "Ce n'est jamais une erreur individuelle, car si on ne laisse pas Bruges presser si haut, ça n'arrive jamais", pointait Benito Raman, tandis que Vincent Kompany soulignait que le risque faisait partie intégrante du jeu du RSC Anderlecht.

"Il y a plein de façons de se retrouver mené au score. Malheureusement, une erreur du gardien se remarque plus facilement et se paie cash. Je retiens la réaction immédiate de mon équipe", déclare Kompany. "Notre jeu implique toujours du risque. Si on change notre façon de faire pour minimiser le risque à outrance, ça ne se passera pas bien non plus. Et ce match ne s'est pas joué là-dessus mais sur bien d'autres facteurs".