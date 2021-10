🎥 Le doublé de Loïs Openda, bourreau de Feyenoord

Comme Arthur Theate, Lo√Įs Openda a fait le plein de confiance avant de rejoindre les Diablotins.

Arthur Theate avait régalié Bologne avec un but et un assist contre la Lazio, Loïs Openda, autre cadre de la sélection de Jacky Mathijssen, a été le grand artisan de la victoire de Vitesse contre Feyenoord quelques heures plus tard.

Un but en tout début de rencontre, un autre en début de seconde période et Vitesse grimpe à la huitième place du classement d'EreDivisie. Loïs Openda n'avait pas encore marqué en championnat cette saison, c'est désormais chose faite.