Pep Guardiola et Angel Di Maria sont concernés par le scandale fiscal des Pandora Papers 

L'entraîneur de City et le joueur du PSG sont concernés par l'enquête qui a été menée par le Consortium international des journalistes d'investigation.

Pep Guardiola et Angel Di Maria font partie fait partie des personnalités sportives concernées par le scandale fiscal des "Pandora Papers". Leurs noms apparaissent dans l'enquête coordonnée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). Plus de 600 journalistes de 117 pays ont épluché des millions de documents concernant des sociétés offshore et des paradis fiscaux dont auraient profité plusieurs personnalités un peu partout dans le monde.

El Pais révèle que Guardiola aurait mis plusieurs années pour déclarer les salaires qu'il a perçus en tant que joueur d'Al Ahli au Qatar, de 2003 à 2005. L'ancien coach du Barça aurait été titulaire d'un compte courant à la Banque privée d'Andorre (BAP) via une société au Panama, pour y déposer l'argent. Et ce jusqu'en 2012, date à laquelle il aurait profité de l'amnistie fiscale approuvée par le gouvernement de Mariano Rajoy pour régulariser sa situation et payer les 500.000 euros qu'il devait au Trésor.

De son côté, Angel Di Maria aurait utilisé une entreprise au Panama (Sunpex Corporation Inc), créée avant son arrivée au Real Madrid en 2014, pour exploiter ses droits à l'image sans les déclarer. Selon la Sexta, l'international argentin aurait géré plus de huit millions d'euros entre 2013 et 2017 via cette société écran avant de les déposer sur un compte en Suisse.