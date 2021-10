Marc Degryse en est sûr : "Anderlecht joue le titre"

Anderlecht ne l'a pas emporté ce dimanche contre le Club de Bruges, mais a fait plus que jeu égal. Les Mauves sont-ils désormais candidats au titre ?

Le RSC Anderlecht semble en tout cas avoir bien progressé et être désormais capable de se frotter aux meilleures équipes du Royaume sans rougir. "Avant la saison, je pensais que les PO1 seraient déjà une réussite pour Anderlecht", reconnaît Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws. "Devoir recommencer presque de zéro, dans un nouveau système, avec beaucoup de nouveaux joueurs ...".

Mais l'ancien d'Anderlecht et de Bruges a révisé son jugement. "Après le topper de ce dimanche, je dois revoir mon opinion : Anderlecht n'a plus d'excuses pour ne pas aller chercher le top 4 et ne peut plus se cacher. Quand on peut proposer une telle qualité contre Bruges, on doit se dire : "Nous sommes Anderlecht, nous visons le sommet"". Anderlecht doit donc jouer le titre, selon le Soulier d'Or 1991. "C'est d'autant plus dommage de ne pas avoir réussi à aller jouer l'Europe dans cet état de forme", conclut Degryse.