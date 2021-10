La date du tirage au sort pour les qualifications de l'Euro 2024 est connue

Dans un an presque jour pour jour, la Belgique connaîtra le programme qui doit l'emmener à l'Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne. L'UEFA a en effet annoncé que le tirage au sort des qualifications aurait lieu le dimanche 9 octobre 2022, à Francfort. Ce tirage placera les 54 nations membres dans différents groupes afin de déterminer les 24 pays (dont l'Allemagne, pays-hôte et qualifiée d'office) qui disputeront la phase finale du 7 juin au 7 juillet 2024.

