Le programme des internationaux carolos

Dix joueurs du Sporting Charleroi seront occupés par leurs sélections durant la trêve internationale: six d'entre eux disputeront des rencontres de qualification pour la Coupe du monde 2022 avec les équipes A de leur pays, les quatre autres joueront avec les équipes de jeunes belges.

Éliminatoires africains

Adem Zorgane avait fêté sa première sélection en septembre, il fait à nouveau partie du groupe de l'Algérie pour la double confrontation contre le Niger (8 et 12 octobre). Dans le même groupe, Hervé Koffi et le Burkina Faso se mesureront à deux reprises au Djibouti. Après deux journées, le Burkina Faso et l'Algérie partagent la tête de la poule avec quatre unités. Seuls les premiers de groupes se qualifient pour les barrages.

En Afrique toujours, Marco Ilaimaharitra et Madagascar se mesureront à deux reprises à la République Démocratique du Congo. Le Zèbre et ses équipiers n'ont déjà plus le droit à l'erreur: les Malgaches occupent la dernière place de leur groupe avec un bilan de 0 sur 6.

En Asie

Devenu une valeur sûre de la sélection iranienne (15 sélections, 5 buts, 3 assists), Ali Gholizadeh affrontera les Emirats Arabes Unis (ce jeudi) et la Corée du Sud (mardi). Après deux journées, la Team Melli est en tête de son groupe avec six points, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la Coupe du monde, les troisièmes devront passer par des barrages pour espérer aller au Qatar l'an prochain.

Éliminatoires de la zone Concacaf

Shamar Nicholson, double buteur lors de la dernière trêve internationale, sera, lui aussi, concerné par les qualifications pour le Mondial 2022. La Jamaïque affronte les USA (jeudi), le Canada (dimanche) et le Honduras (mercredi). Les Jamaïcains pointent à la huitième et dernière place des éliminatoires de la zone Concacaf, mais ils restent 11 journées à disputer.

La Croatie au menu de Stelios Andreou

Avec neuf points de retard sur les deux premiers du groupe H des éliminatoires européens, la sélection chypriote n'a plus grand-chose à espérer. Stelios Andreou et ses coéquipiers affronteront la Croatie, vice-championne du monde en titre, et Malte durant cette trêve internationale.

Quatre Belges en sélections

À côté des internationaux A, le Sporting de Charleroi envoie aussi quatre Belges en équipes de jeunes. Anass Zaroury avait dû renoncer à sa première sélection avec les U21, il est cette fois bien dans le groupe pour affronter le Kazakhstan et le Danermark en éliminatoires pour l'Euro 2023.

Anthony Descotte et Martin Wasinski affronteront la France et l'Angleterre, en match amical, avec l'équipe nationale U19. Mehdi Boukamir disputera également deux rencontres amicales, avec les U18, contre la République Tchèque et le Danemark.