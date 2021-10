🎥 Kylian Mbappé raconte l'influence de la discussion à la mi-temps

Après la victoire de la France (3-2), le natif de Bondy est revenu sur le renversement de situation contre la Belgique.

Kylian Mbappé a raconté l'influence de la discussion à la mi-temps. "On perdait 2-0, on était mal embarqué mais on n'a pas lâché à la mi-temps. On s'est dit les choses et on est revenu avec de vraies intentions", a confié le joueur du PSG au micro de la FFF. "On a joué plus haut déjà. On a joué dans leur camp. On était mieux dans les transmissions. On s'est créé des occasions. Cela nous a donné de l'espoir. À la fin, c'est complètement fou", a souligné le champion du monde 2018 qui a apprécié le contexte du match.

"J'adore jouer les matchs comme ça. Ce sont des matchs à pression, que tout le monde regarde, que tout le monde veut jouer", a conclu celui qui honorait sa 50e sélection.