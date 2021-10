🎥 Un incendie dans le stade d'Andorre compromet le match contre l'Angleterre

Andorre reçoit l'Angleterre demain soir, à l'occasion des qualifications pour le prochain Mondial.

Cependant, la rencontre pourrait être compromise suite à un incendie qui s'est déclaré dans la zone neutre et dans la zone presse du stade cet après-midi.

Les pompiers ont réussi à éteindre le feu entre-temps, toutefois la fumée a également atteint les appartements situés à l'extérieur du petit stade, dont la capacité est de 3 300 spectateurs.

L'équipe d'Angleterre s'était entraînée au stade plus tôt ce vendredi.

BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday's World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl