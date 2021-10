Yannick Carrasco : "Nous y croyons toujours, mais croyez-vous toujours en nous ?"

Yannick Carrasco était présent devant la presse ce samedi. L'ailier a bien sûr été interrogé sur la désastreuse deuxième mi-temps contre la France, mais aussi sur la rencontre à venir contre l'Italie et l'avenir des Diables Rouges.

Ces quelques jours ont été difficiles, mais Carrasco est à nouveau prêt. "C'était difficile après le match, mais perdre fait partie de notre métier. Nous devons être professionnels et penser au prochain match. Que s'est-il passé ? La France a changé de mentalité et après ce premier but, nous avons commencé à douter", a confié le joueur de l'Atlético Madrid.

"Après la mi-temps, nous n'arrivions pas à garder le ballon"

Carrasco a également admis que l'entraîneur national avait raison dans son explication après le match. "C'était un match d'émotions. Après la mi-temps, nous n'arrivions pas à garder le ballon. Nous n'avons plus fait ce que nous devions faire. Parfois, nous devions dégager le ballon pour nous retrouver. Nous ne pouvions plus suivre la balle. Parfois, nous devons être plus intelligents. Faire les erreurs au bon moment et mieux gérer les moments difficiles", a souligné l'ailier.

Certains joueurs n'avaient plus envie de jouer cette petite finale. "Mais c'est notre travail. Parfois, vous êtes en colère après le match. Nous devons être professionnels. Je n'aime pas perdre non plus et je vais tout faire pour aider l'équipe contre l'Italie."

"Après une défaite contre la France, nous avons l'impression que vous ne croyez plus en nous"

Mais faut-il déjà procéder à des remplacements contre la Squadra en pensant à l'avenir ? "Je vais retourner la question. Vous croyez encore en nous ? Après une défaite contre la France, nous avons l'impression que vous ne croyez plus en nous. Nous savons ce que nous pouvons faire et nous y croyons. L'Italie a remporté le championnat d'Europe avec Chiellini dans l'équipe. Ce n'est pas le plus jeune non plus, n'est-ce pas ?", a conclu Carrasco.