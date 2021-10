Les Diabotins effacent le Danemark et se dégagent la route vers l'Euro!

Les Diablotins ont dû s'accrocher en fin de rencontre, mais ils ont résisté pour s'imposer sur un score arsenal contre le Danemark (1-0)! Quatrième victoire en quatre rencontres pour les U21 belges qui font le break en tête de leur groupe de qualification pour l'Euro 2023!

Pour ce match au sommet du groupe I des éliminatoires pour l'Euro 2023, Jacky Mathijssen avait décidé d'opérer de nombreux changements dans son onze de base par rapport à l'équipe alignée contre le Kazakhstan vendredi dernier.

De retour de son premier périple avec les Diables, Arthur Theate reprenait place dans l'axe de la défense. Dans le milieu, Eliot Matazo prenait la place de Nicolas Raskin aux côtés d'Amadou Onana. Sur les flancs, Hugo Siquet et Logan Ndenbe étaient préférés à Boussaid et Sardella. Enfin, Yorbe Vertessen remplaçait Ait El Hadj dans le trio offensif, aux côtés de Lois Openda et de Yari Verschaeren.

Un onze belge remanié qui entame idéalement sa rencontre en prenant rapidement le contrôle du ballon et en mettant la pression sur la défense danoise. Mais il faut plus de dix minutes de jeu pour voir la première tentative cadrée: un coup-franc brossé par Yari Verschaeren parfaitement repoussé par le portier danois, Filip Jörgensen.

Le deuxième quart d'heure est, en revanche, plutôt à l'avantage du Danemark avec, notamment, une grosse occasion pour William Böving, suite à une passe en retrait complètement manquée. Mais Maarten Vandevoordt répond présent et empêche l'attaquant du FC Copenhague d'ouvrir le score.

Quelques minutes plus tard, la Belgique est passée à deux doigts de la correctionnelle sur un contre danois. Lancé en profondeur Gustav Isaksen se présente seul face à Vandevoordt, mais place le cuir à côté.

La chance danoise était passée et c'est bien la Belgique qui va ouvrir la marque avant la pause. Grâce à Lois Openda. Idéalement servi par Arthur Theate, l'attaquant prêté à Vitesse par Bruges ne laisse aucune chance à Filip Jörgensen et inscrit son cinquième but en quatre matchs disputés depuis le coup d'envoi des éliminatoires.

Mis en confiance par le but d'ouverture, les Diablotins ont aussi dominé le début de seconde période, sans parvenir à faire le break. Lois Openda s'est procuré la plus belle occasion du quatrième quart d'heure, mais sa frappe est passée juste à côté du but danois.

Ça s'est ensuite compliqué, contre des Danois déterminés à revenir au score et plus menaçants. Le coup de tête de Japhet Sery ne surprend toutefois pas un Vandevoordt toujours attentif. Victor Jensen hérite lui aussi d'une belle opportunité, mais alors qu'il était parti dans le dos de la défense belge, l'attaquant danois manque son contrôle et perd le ballon. À dix minutes du terme, c'est Jesper Lindström qui a la balle d'égalisation au bout du pied, mais il ne cadre pas sa frappe.

Le Danemark aura poussé jusqu'au bout, mais la défense belge a tenu le choc: le douze sur douze est dans la poche pour les protégés de Jacky Mathijssen qui font un premier break dans cette campagne éliminatoires!