Les footballeurs de Pro League vont devoir payer bien plus de taxes

Le nouvel accord gouvernemental sur le budget risque de signifier la fin des avantages fiscaux pour les footballeurs de Pro League.

Un accord sur le budget fédéral a été trouvé au sein du gouvernement, et ce n'est a priori pas une bonne nouvelle pour le football belge. Le vice-premier ministre Georges Gilkinet s'est déjà réjoui via un communiqué d'une "justice fiscale et sociale" améliorée, via notamment "une contribution plus juste des footballeurs professionnels ou encore des cadres étrangers vivant en Belgique". Le régime fiscal des footballeurs était un sujet de discorde depuis longtemps au sein des partis.

D'après le Nieuwsblad, l'accord gouvernemental comprendrait une volonté d'augmenter les cotisations sociales des footballeurs d'un montant de 30 millions d'euros, pour un objectif de 43 millions d'économies totales dans le monde du football. Les 13 millions restants proviendraient des agents de joueurs, dont les rentrées professionnelles ne pourront plus excéder 3% du salaire des joueurs qu'ils représentent.

Cela signifie que pour convaincre les meilleurs joueurs de rester en Belgique, il faudra désormais que les clubs leur offrent un salaire plus élevé afin de compenser ces cotisations sociales revues à la hausse ..