Giroud met les choses au point par rapport à Benzema

Les deux hommes ont souvent été opposés depuis l'Euro 2016.

Titulaire indiscutable durant quasiment cinq années, Olivier Giroud (35 ans) a fatalement reculé dans la hiérarchie avec le retour de Karim Benzema (33 ans) en équipe de France. Pas de quoi frustrer l'attaquant du Milan AC, qui affirme n'avoir aucun problème avec son compère du Real Madrid.

"Toute ma carrière en équipe nationale, ils m'ont opposé à lui. Vous aviez les pro-Benzema et les pro-Giroud. J'ai toujours dit que je n'avais aucun problème avec lui et que j'adorais jouer avec lui, mais c'était une chose médiatique de faire croire que nous nous battions. Cela n'a jamais été vrai", a soupiré le buteur tricolore pour The Guardian.