De Ketelaere, l'espoir devenu star: "Avoir confiance en nous et rester concentrés"

L'attaquant du Club de Brugesl'assure: Bruges peut faire un résultat, même contre Manchester City.

Depuis quelques semaines, Charles De Ketelaere a un statut différent. Ses prestations en Ligue des Champions mais aussi son but avec les Diables ont changé la donne concernant le grand espoir du Club.

Ce mardi, le numéro 90 a un défi face à lui, puisque Manchester City et ses stars vont débarquer au Jan Breydel. "Nous allons essayer de profiter de leurs points faibles et tenter de limiter leurs points forts. Nous savons que nous devrons tous jouer à notre meilleur niveau pour prendre quelque chose, mais on sent que tout le monde est concentré. Nous avons confiance en nous, on sait que tout est possible", a déclaré De Ketelaere en conférence de presse.

Si en championnat, Bruges est toujours le favori des rencontres, en Ligue des Champions c'est une autre musique: "C'est normal de ne pas être favori contre City, mais je le répète: nous n'avons rien à perdre. Nous allons jouer notre jeu. Un secret? Il n'y en a pas, il faut que nous soyons concentrés, mais cela vaut pour toutes les rencontres."

On saura ce mardi si Bruges est aussi capable de faire douter Manchester City. Après le 4 sur 6 contre le PSG et Leipzig, ce serait encore plus grand.