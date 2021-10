Kevin De Bruyne donne son favori pour le Ballon d'Or

Qui soulèvera le Ballon d'Or en novembre prochain ? Probablement pas Kevin De Bruyne, même si le Diable est nominé. Il a lui-même donné son favori.

Pas de Lionel Messi, de Jorginho ou de Karim Benzema pour Kevin De Bruyne, qui ne vote pas pour lui-même non plus au moment de désigner son favori pour le Ballon d'Or 2021 : si KDB devait donner son vote, ce serait à Robert Lewandowski. "Comme il n'y a pas eu de trophée l'année passée, je prends en compte la période entre temps et pour ce qu'il a fait ces deux dernières années, je choisirais Lewandowski", explique De Bruyne en conférence de presse, à la veille du déplacement à Bruges.

Le dernier Ballon d'Or avait été remis en 2019 et avait couronné Lionel Messi pour la sixième fois de sa carrière. En 2020, Robert Lewandowski était le grand favori, mais le trophée n'a pas été remis en raison de la pandémie de Covid-19, qui a empêché de nombreux championnats de se tenir normalement.