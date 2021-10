Mats Rits a les Diables Rouges dans un coin de sa tête : "Bien sûr que j'y pense"

Depuis de nombreuses saisons maintenant, le milieu de terrain fait partie des indéboulonnables au Club de Bruges.

Mats Rits fait partie des joueurs dont on parle peu mais qui abattent un impressionnant travail d'ombre sur le terrain. Arrivé en 2018 en provenance de Malines, le milieu de terrain a vite trouvé sa place au Club de Bruges. Au fil des années, il est devenu un indéboulonnable de l'effectif Blauw & Zwart.

A 28 ans, l'Anversois aimerait passer un palier et être repris chez les Diables : "Bien sûr que j'y pense, c'est un rêve de représenter mon pays. Je suis disponible et je me sens prêt. Depuis le début de cette saison, nous jouons en Ligue des Champions face à des grosses équipes et face aux meilleurs joueurs du monde. Je pense avoir le niveau pour jouer avec les Diables", a déclaré Rits pour la Dernière Heure.